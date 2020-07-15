МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решение США о введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".
Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2".
"Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта "Северный поток-2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы. Украина, как надежный транзитный партнер, рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах", - сообщил МИД в Twitter.
В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.