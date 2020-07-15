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МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"
Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решение США о введении дополнительных санкций против "Северного потока-2". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:01
майк помпео
северный поток — 2
мид украины
европа
сша
украина
в мире
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не знают сирые что скоро транзиту через Укрию и Подльшу - хана. торговать РФ будет только с нормальными странами без комплекса собственной неполноценности
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европа
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, северный поток — 2, мид украины, европа, сша, украина, в мире

МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"

19:01 15.07.2020
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решение США о введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".
Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2".
"Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта "Северный поток-2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы. Украина, как надежный транзитный партнер, рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах", - сообщил МИД в Twitter.
В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 18:08
Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"
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Обсудить 9
Майк ПомпеоСеверный поток — 2МИД УкраиныЕвропаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
не знают сирые что скоро транзиту через Укрию и Подльшу - хана. торговать РФ будет только с нормальными странами без комплекса собственной неполноценности
15 июля, 19:06
Yerik Beissen
1000000
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