Суд оштрафовал главреда "Медиазоны" за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тверской суд в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей главного редактора интернет-издания "Медиазона" Сергея Смирнова за пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
В отношении Смирнова был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка пикетирования, по которому ему грозило до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.
"Назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала Бондарева.
Азар был задержан правоохранителями в конце мая на одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий арестовал Азара на 15 суток, поскольку во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений. Позже Мосгорсуд снизил срок ареста до 10 суток.
Помимо Смирнова сообщалось о задержании за пикеты в поддержку Азара журналистов "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, главного редактора "Таких дел" Анастасии Лотыревой и других. Плющев в понедельник был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.