Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574404408.html
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
США будут добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, даже если эта инициатива не получит поддержку Совета Безопасности ООН, заявил в среду на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:58
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
оон
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_c7b53783deb8dbfdd1149226a48e5512.jpg
https://ria.ru/20200715/1574397140.html
https://ria.ru/20200713/1574258183.html
2
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_c7b53783deb8dbfdd1149226a48e5512.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_131:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_4e9b84dd72466e92ac8031bd81885de3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_472:0:2520:2048_1400x0_80_0_0_990baa82c102464483ef9520c07aa2e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

18:58 15.07.2020
287
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США будут добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, даже если эта инициатива не получит поддержку Совета Безопасности ООН, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы намерены добиться, чтобы действие эмбарго было продлено, и мы надеемся, что это будет сделано через резолюцию СБ ООН, которую подпишут все постоянные члены и более широкий круг участников СБ ООН. Но если этого не произойдет, мы все равно будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться этого, и думаем, что наши усилия увенчаются в конечном итоге успехом", - сказал госсекретарь США.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 16:48
Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Ирана
Он отметил, что сегодня "практически все согласны с тем, что оружейное эмбарго должно быть продлено". "Наши европейские партнеры тоже очень обеспокоены тем, что произойдет, если оружейное эмбарго завершится 18 октября этого года", - сказал Попео.
"Есть очень хороший консенсус в отношении этой цели, есть разные мнения о том, как ее достичь", - добавил Помпео. Госсекретарь США отказался привести планируемые США сроки подачи соответствующей резолюции, отметив, что это может произойти в скором времени.
"До того момента, пока мы не будем готовы к представлению резолюции в Совете Безопасности, мы не будем раскрывать точный график наших планов, но мы не так уж далеки от этого", - сказал госсекретарь США.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
13 июля, 10:11
Посол Ирана рассказал о возможности спасения ядерной сделки
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
180074
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны" за пикет в поддержку Азара
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"
Врач
Омские врачи спасли двух детей от редкой болезни
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Губернатор американского штата Оклахома заразился коронавирусом
Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области
В Вологодской области школа сгорела после удара молнии
Прокуратура
В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео заявил, что США нужна поддержка России в Афганистане
Вид города Тунис
СМИ: президент Туниса попросил премьер-министра подать в отставку
Вид на Землю с МКС
Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Китай пересмотреть введение санкций против Lockheed Martin
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Британии превысило 45 тысяч
Тест на коронавирус
В Пермском крае разрешили открыть летние кафе со снятыми окнами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния