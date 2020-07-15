США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США будут добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана , даже если эта инициатива не получит поддержку Совета Безопасности ООН , заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео

"Мы намерены добиться, чтобы действие эмбарго было продлено, и мы надеемся, что это будет сделано через резолюцию СБ ООН , которую подпишут все постоянные члены и более широкий круг участников СБ ООН. Но если этого не произойдет, мы все равно будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться этого, и думаем, что наши усилия увенчаются в конечном итоге успехом", - сказал госсекретарь США.

Он отметил, что сегодня "практически все согласны с тем, что оружейное эмбарго должно быть продлено". "Наши европейские партнеры тоже очень обеспокоены тем, что произойдет, если оружейное эмбарго завершится 18 октября этого года", - сказал Попео.

"Есть очень хороший консенсус в отношении этой цели, есть разные мнения о том, как ее достичь", - добавил Помпео. Госсекретарь США отказался привести планируемые США сроки подачи соответствующей резолюции, отметив, что это может произойти в скором времени.

"До того момента, пока мы не будем готовы к представлению резолюции в Совете Безопасности, мы не будем раскрывать точный график наших планов, но мы не так уж далеки от этого", - сказал госсекретарь США.