США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США будут добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, даже если эта инициатива не получит поддержку Совета Безопасности ООН, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы намерены добиться, чтобы действие эмбарго было продлено, и мы надеемся, что это будет сделано через резолюцию СБ ООН, которую подпишут все постоянные члены и более широкий круг участников СБ ООН. Но если этого не произойдет, мы все равно будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться этого, и думаем, что наши усилия увенчаются в конечном итоге успехом", - сказал госсекретарь США.
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Он отметил, что сегодня "практически все согласны с тем, что оружейное эмбарго должно быть продлено". "Наши европейские партнеры тоже очень обеспокоены тем, что произойдет, если оружейное эмбарго завершится 18 октября этого года", - сказал Попео.
"Есть очень хороший консенсус в отношении этой цели, есть разные мнения о том, как ее достичь", - добавил Помпео. Госсекретарь США отказался привести планируемые США сроки подачи соответствующей резолюции, отметив, что это может произойти в скором времени.
"До того момента, пока мы не будем готовы к представлению резолюции в Совете Безопасности, мы не будем раскрывать точный график наших планов, но мы не так уж далеки от этого", - сказал госсекретарь США.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.