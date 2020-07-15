Омские врачи спасли двух детей от редкой болезни

ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Омские врачи спасли двух детей с гемолитико-уремическим синдромом, которому предшествовала обычная кишечная инфекция, сообщили журналистам в среду в минздраве региона.

Как уточнили в минздраве, распознать опасный гемолитико-уремический синдром за обычной "болезнью немытых рук" было сложно. При этом когда пациент заболевает этим синдромом после обычной кишечной инфекции, начинают страдать сосуды, почки. Если синдром запустить, поражается головной мозг, человек может остаться инвалидом или умереть.

"Этот синдром встречается трех-шести случаях на 100 000 детей в возрасте до 6 лет. Редкость, когда у нас два таких пациента одновременно, но наши врачи готовы к нестандартным ситуациям. Оба пациента находились в тяжелом состоянии, оперативно был собран консилиум и назначено лечение", - рассказал главный врач детской омской городской клинической больницы № 3 Андрей Сухарев.