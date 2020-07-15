https://ria.ru/20200715/1574404280.html
Омские врачи спасли двух детей от редкой болезни
Омские врачи спасли двух детей с гемолитико-уремическим синдромом, которому предшествовала обычная кишечная инфекция, сообщили журналистам в среду в минздраве... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:50
2020-07-15T18:50
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омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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здоровье - общество, омск, общество
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Омские
врачи спасли двух детей с гемолитико-уремическим синдромом, которому предшествовала обычная кишечная инфекция, сообщили журналистам в среду в минздраве региона.
Как уточнили в минздраве, распознать опасный гемолитико-уремический синдром за обычной "болезнью немытых рук" было сложно. При этом когда пациент заболевает этим синдромом после обычной кишечной инфекции, начинают страдать сосуды, почки. Если синдром запустить, поражается головной мозг, человек может остаться инвалидом или умереть.
"Этот синдром встречается трех-шести случаях на 100 000 детей в возрасте до 6 лет. Редкость, когда у нас два таких пациента одновременно, но наши врачи готовы к нестандартным ситуациям. Оба пациента находились в тяжелом состоянии, оперативно был собран консилиум и назначено лечение", - рассказал главный врач детской омской городской клинической больницы № 3 Андрей Сухарев.
По его словам, дети находились некоторое время в реанимации. Главврач отмечает, что сейчас можно говорить о том, что самое плохое позади, дети смогут вести полноценную жизнь. По словам медика, летом родители должны следить за тем, чтобы дети обязательно мыли руки и не тянули в рот грязные овощи, фрукты, игрушки.