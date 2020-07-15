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В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства
Заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии уволили с госслужбы в связи с утратой доверия после проверки региональной прокуратуры в министерстве, сообщает РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:50
генеральная прокуратура рф
республика калмыкия
происшествия
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, республика калмыкия, происшествия

В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства

18:50 15.07.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии уволили с госслужбы в связи с утратой доверия после проверки региональной прокуратуры в министерстве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Прокуратура установила, что замминистра сельского хозяйства Калмыкии курировал вопросы животноводства и являлся председателем комиссии, рассматривающей документы сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий из республиканского бюджета в этой сфере.
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Ему поступили на рассмотрение два пакета документов ООО "Баска", которое претендовало на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области племенного животноводства, при этом гендиректором и замгендиректора ООО "Баска" являлись его близкие родственники, отметили в ведомстве.
"Чиновник не направил председателю правительства республики уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей… Прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель министра сельского хозяйства республики уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура организовала проверку обоснованности предоставления минсельхозом республики ООО "Баска" субсидии в размере свыше 3 миллионов рублей.
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Генеральная прокуратура РФРеспублика КалмыкияПроисшествия
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