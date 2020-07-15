В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Заместителя министра сельского хозяйства Заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии уволили с госслужбы в связи с утратой доверия после проверки региональной прокуратуры в министерстве, сообщает Генеральная прокуратура РФ

Прокуратура установила, что замминистра сельского хозяйства Калмыкии курировал вопросы животноводства и являлся председателем комиссии, рассматривающей документы сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий из республиканского бюджета в этой сфере.

Ему поступили на рассмотрение два пакета документов ООО "Баска", которое претендовало на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области племенного животноводства, при этом гендиректором и замгендиректора ООО "Баска" являлись его близкие родственники, отметили в ведомстве.

"Чиновник не направил председателю правительства республики уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей… Прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель министра сельского хозяйства республики уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.