https://ria.ru/20200715/1574404230.html
В Калмыкии уволили заместителя министра сельского хозяйства
Заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии уволили с госслужбы в связи с утратой доверия после проверки региональной прокуратуры в министерстве, сообщает РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:50
2020-07-15T18:50
генеральная прокуратура рф
республика калмыкия
происшествия
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республика калмыкия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1400x0_80_0_0_2d40af2d6b07546474f2c9be75be29a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, республика калмыкия, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости.
Заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии
уволили с госслужбы в связи с утратой доверия после проверки региональной прокуратуры в министерстве, сообщает Генеральная прокуратура РФ
.
Прокуратура установила, что замминистра сельского хозяйства Калмыкии курировал вопросы животноводства и являлся председателем комиссии, рассматривающей документы сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий из республиканского бюджета в этой сфере.
Ему поступили на рассмотрение два пакета документов ООО "Баска", которое претендовало на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области племенного животноводства, при этом гендиректором и замгендиректора ООО "Баска" являлись его близкие родственники, отметили в ведомстве.
"Чиновник не направил председателю правительства республики уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей… Прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель министра сельского хозяйства республики уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура организовала проверку обоснованности предоставления минсельхозом республики ООО "Баска" субсидии в размере свыше 3 миллионов рублей.