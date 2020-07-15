В Вологодской области школа сгорела после удара молнии

Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области

Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области

© Фото : Страница Губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова в сети Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Школа в селе в Школа в селе в Вологодской области сгорела из-за удара молнии, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Шебеньгском Погосте. Это было небольшое деревянное здание на несколько десятков учебных мест. Обошлось без жертв, гроза прошла ночью, в школе никого не было. Пожарные ликвидировали возгорание, но здание выгорело полностью", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По его словам, с 1 сентября для старшеклассников этого села будет организован транспорт в школу райцентра, для младших школьников подготовят помещение для учебы в детском саду.

"Поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта проверить состояние дороги из села в Тарногский Городок. Для младших классов организуем помещение для учебы в местном детском саду. Поручил подготовить смету на переоборудование детского сада под занятия детей младших классов до 20 июля", - сообщает Кувшинников.