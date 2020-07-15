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В Вологодской области школа сгорела после удара молнии
Школа в селе в Вологодской области сгорела из-за удара молнии, сообщил губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:49
новости - недвижимость
вологодская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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новости - недвижимость, вологодская область, происшествия

В Вологодской области школа сгорела после удара молнии

18:49 15.07.2020
791
© Фото : Страница Губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова в сетиПожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области
Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области
© Фото : Страница Губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова в сети
Пожар в школе в селе Шебеньгский Погост в Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Школа в селе в Вологодской области сгорела из-за удара молнии, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Шебеньгском Погосте. Это было небольшое деревянное здание на несколько десятков учебных мест. Обошлось без жертв, гроза прошла ночью, в школе никого не было. Пожарные ликвидировали возгорание, но здание выгорело полностью", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, с 1 сентября для старшеклассников этого села будет организован транспорт в школу райцентра, для младших школьников подготовят помещение для учебы в детском саду.
"Поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта проверить состояние дороги из села в Тарногский Городок. Для младших классов организуем помещение для учебы в местном детском саду. Поручил подготовить смету на переоборудование детского сада под занятия детей младших классов до 20 июля", - сообщает Кувшинников.
По данным регионального ГУМЧС, пожар был ликвидирован в 10.00 в среду. Общая площадь пожара составила 686 квадратных метров.
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