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Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 11,5 миллиарда рублей
Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за коронавируса на сумму 11,5 миллиарда рублей, сообщает ведомство. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 11,5 миллиарда рублей

18:46 15.07.2020 (обновлено: 18:47 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за коронавируса на сумму 11,5 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
Росавиация отмечает, что продолжает работу по предоставлению российским авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.
"С 14 мая 2020, за два месяца с момента принятия решения правительством РФ о предоставлении государственной поддержки авиакомпаниям, в Росавиацию поступило 89 заявлений на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 65 заявлениям на сумму 11,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Росавиация уточняет, что авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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