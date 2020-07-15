Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 11,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за коронавируса на сумму 11,5 миллиарда рублей, сообщает ведомство.

Росавиация отмечает, что продолжает работу по предоставлению российским авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.

"С 14 мая 2020, за два месяца с момента принятия решения правительством РФ о предоставлении государственной поддержки авиакомпаниям, в Росавиацию поступило 89 заявлений на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 65 заявлениям на сумму 11,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Росавиация уточняет, что авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.

Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.