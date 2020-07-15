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СМИ: президент Туниса попросил премьер-министра подать в отставку
Президент Туниса Кайс Саид попросил премьер-министра страны Ильяса Фахфаха подать в отставку на фоне политического кризиса, сообщает тунисская радиостанция... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:36
2020-07-15T18:36
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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каис саид, тунис (страна), в мире
КАИР, 15 июл - РИА Новости.
Президент Туниса
Кайс Саид попросил премьер-министра страны Ильяса Фахфаха подать в отставку на фоне политического кризиса, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM
со ссылкой на свои источники.
Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии "Ан-Нахда" (Партия возрождения).
По данным радио, в среду глава государства принял в своей резиденции Фахфаха и спикера парламента Рашида аль-Ганнуши.
"Президент республики официально попросил премьер-министра Ильяса Фахфаха подать в отставку", - сообщает Mosaique FM со ссылкой на свои "достоверные источники".
Умеренная исламистская партия "Ан-Нахда" заявила в понедельник о конфликте интересов в связи с тем, что премьер Фахфах владеет акциями нескольких компаний. Одна из них, работающая в сфере защиты окружающей среды, выиграла два государственных тендера на 44 миллиона динаров (более 15 миллионов долларов).
Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года.