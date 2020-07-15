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Замгендиректора "Почты России" отправили под домашний арест
Чертановский суд Москвы в среду отправил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям "Почты России" Сергея Емельченкова по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:32
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Что он возмущается - домашний арест - лучшая мера пресечения, чем подписка о невыезде и надлежащем поведении, ибо засчитывается в срок отбытия наказания. А так книги почитает, порядок в доме наведёт, с родными больше общаться будет. А как осудят - получит срок, съездит в колонию, познакомится там с людьми - и вот уже условно-досрочное освобождение!
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РИА Новости
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60
Замглавы "Почты России" слушает решение судьи о домашнем аресте
Замгендиректора "Почты России" Емельченков (в капюшоне) слушает решение судьи о домашнем аресте в связи с обвинениями в превышении полномочий
2020-07-15T18:33
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почта россии, москва, происшествия

Замгендиректора "Почты России" отправили под домашний арест

18:33 15.07.2020 (обновлено: 19:32 15.07.2020)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в среду отправил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям "Почты России" Сергея Емельченкова по обвинению в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия",- огласила судья Юлия Черникова.
Таким образом, он останется под домашним арестом до 13 сентября. Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Прокурор поддержал следователя в полном объеме. Накануне правоохранительные органы провели обыск у Емельченкова и изъяли загранпаспорт.
Сам Емельченков вину не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения. "Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками". В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства и просила отпустить его под залог размере 5 миллионов рублей.
"Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог",- сказал адвокат.
Заместитель генерального директора Почты России Сергей Емельченков в Чертановском суде Москвы
Вчера, 17:40
Замгендиректора "Почты России" в суде не признал вину
Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Дело расследует следственное управление по ЮАО города Москвы.
По версии следствия, Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" "набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей" и "Почте Россия" причинен ущерб 67 млн рублей. При этом сторона защиты указала, что подписанное допсоглашение, из-за которого следствие вменяет ущерб, не оспаривалось в суде.
Емельченков Сергей Евгеньевич
Вчера, 17:57
Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения
28146125
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Почта РоссииМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что он возмущается - домашний арест - лучшая мера пресечения, чем подписка о невыезде и надлежащем поведении, ибо засчитывается в срок отбытия наказания. А так книги почитает, порядок в доме наведёт, с родными больше общаться будет. А как осудят - получит срок, съездит в колонию, познакомится там с людьми - и вот уже условно-досрочное освобождение!
15 июля, 18:43
Руслан Тлеуж
490002
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