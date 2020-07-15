Замгендиректора "Почты России" отправили под домашний арест

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чертановский суд Чертановский суд Москвы в среду отправил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям " Почты России " Сергея Емельченкова по обвинению в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия",- огласила судья Юлия Черникова.

Таким образом, он останется под домашним арестом до 13 сентября. Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Прокурор поддержал следователя в полном объеме. Накануне правоохранительные органы провели обыск у Емельченкова и изъяли загранпаспорт.

Сам Емельченков вину не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения. "Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками". В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства и просила отпустить его под залог размере 5 миллионов рублей.

"Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог",- сказал адвокат.

Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Дело расследует следственное управление по ЮАО города Москвы.