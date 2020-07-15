https://ria.ru/20200715/1574403436.html
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна машины
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна машины на юго-востоке Москвы, чтобы проверить исправность оружия, сообщается на сайте ГУМВД России по столице. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:33
2020-07-15T18:33
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573132293.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия