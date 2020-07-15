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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574403345.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов
Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило отметку в 13 миллионов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
коронавирус covid-19, воз, общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

18:31 15.07.2020 (обновлено: 20:12 15.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило отметку в 13 миллионов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, за минувшие сутки зафиксировано более 154 тысяч случаев COVID-19.
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На первом месте по заболеваемости — Соединенные Штаты (там выявлено свыше 3,4 миллиона заразившихся), за ними следуют Бразилия (1,9 миллиона), Индия (936 тысяч). Россия расположилась на четвертой строчке, после нее — Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
В 85 российских регионах число пациентов с коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, превысило 746 тысяч. Из них более 11 тысяч умерли, выздоровели почти 524 тысячи. Больных в активной фазе — 211 350 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
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