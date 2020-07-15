Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило отметку в 13 миллионов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, за минувшие сутки зафиксировано более 154 тысяч случаев COVID-19.
На первом месте по заболеваемости — Соединенные Штаты (там выявлено свыше 3,4 миллиона заразившихся), за ними следуют Бразилия (1,9 миллиона), Индия (936 тысяч). Россия расположилась на четвертой строчке, после нее — Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
В 85 российских регионах число пациентов с коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, превысило 746 тысяч. Из них более 11 тысяч умерли, выздоровели почти 524 тысячи. Больных в активной фазе — 211 350 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.