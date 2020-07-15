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Помпео заявил, что США нужна поддержка России в Афганистане
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проинформировал своих российских коллег о том, что Вашингтону нужна поддержка Москвы в урегулировании в Афганистане. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:31
сергей лавров
москва
вашингтон (город)
россия
майк помпео
афганистан
сша
в мире
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Вы нам санкции а мы вам помощь))) Помпео ты де...)))
24
Такой наглости от США не ожидал услышать. У них же "самая лучшая армия в мире", нафига им помощь какой то России?!)))) Или снова хотят втянуть в свои грязные игры?!
24
14
москва
вашингтон (город)
россия
афганистан
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сергей лавров, москва, вашингтон (город), россия, майк помпео, афганистан, сша, в мире

Помпео заявил, что США нужна поддержка России в Афганистане

18:27 15.07.2020 (обновлено: 18:31 15.07.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проинформировал своих российских коллег о том, что Вашингтону нужна поддержка Москвы в урегулировании в Афганистане.
"Мы ясно дали понять русским – нам нужна и их поддержка в этих усилиях (по урегулированию в Афганистане)… Мы ясно дали им понять, что должны работать вместе, чтобы был суверенный, независимый и мирный Афганистан. Думаю, это соответствует интересам России, Китая, в интересах афганцев", - сказал Помпео на видеоконференции, организованной изданием The Hill.
У госсекретаря спросили, обсуждал ли он в недавнем разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщения о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждения за нападения на американским солдат.
"Да, конечно. Я много говорил со своими российскими партнерами, я много говорил с партнерами из российской разведки, когда я был директором ЦРУ", - ответил Помпео, не уточнив, обсуждал ли он именно эти публикации.
Президент США Дональд Трамп
11 июля, 18:51
Лживые фейки. Трамп раскритиковал материал NYT о связях России с талибами
688141245
Обсудить 14
Сергей ЛавровМоскваВашингтон (город)РоссияМайк ПомпеоАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Вы нам санкции а мы вам помощь))) Помпео ты де...)))
15 июля, 18:30
Алексей Алекс
2220000
Такой наглости от США не ожидал услышать. У них же "самая лучшая армия в мире", нафига им помощь какой то России?!)))) Или снова хотят втянуть в свои грязные игры?!
15 июля, 18:30
Анатолий Абвгд
2400000
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