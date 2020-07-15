https://ria.ru/20200715/1574403165.html
Помпео заявил, что США нужна поддержка России в Афганистане
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проинформировал своих российских коллег о том, что Вашингтону нужна поддержка Москвы в урегулировании в Афганистане. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:27
2020-07-15T18:31
сергей лавров
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майк помпео
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в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574219340.html
Алексей Алекс
Вы нам санкции а мы вам помощь))) Помпео ты де...)))
24
Анатолий Абвгд
Такой наглости от США не ожидал услышать. У них же "самая лучшая армия в мире", нафига им помощь какой то России?!)))) Или снова хотят втянуть в свои грязные игры?!
24
14
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, москва, вашингтон (город), россия, майк помпео, афганистан, сша, в мире