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В Рязанской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение жителей Рязанской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:28
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рязанская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), рязанская область, происшествия

В Рязанской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение

18:28 15.07.2020
122
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение жителей Рязанской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.
Во вторник, 14 июля, в Рязанской области из-за дождя, грозы и сильного ветра с 15.36 до 21.00 мск происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ.
"Пятнадцатого июля в 17.30 аварийно-восстановительные работы завершены", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 84 населенных пунктов области, около 6 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей – 4 МВт.
К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 94 бригады в составе 373 человек и 112 единиц техники.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
Энергетическая подстанция
7 июня, 15:08
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Рязанская областьПроисшествия
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