https://ria.ru/20200715/1574403098.html
В Рязанской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение жителей Рязанской области, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:28
2020-07-15T18:28
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рязанская область
происшествия
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рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), рязанская область, происшествия
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Энергетики восстановили электроснабжение жителей Рязанской области
, нарушенное из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ
.
Во вторник, 14 июля, в Рязанской области из-за дождя, грозы и сильного ветра с 15.36 до 21.00 мск происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ.
"Пятнадцатого июля в 17.30 аварийно-восстановительные работы завершены", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 84 населенных пунктов области, около 6 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей – 4 МВт.
К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 94 бригады в составе 373 человек и 112 единиц техники.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).