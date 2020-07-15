Украинский депутат заявил, что Рада перешла в режим "купи-продай"

"(Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид - ред.) Арахамия поставил под сомнение вопрос количества голосов, которые должны присутствовать для позитивного принятия решения, что привело к тому, что законопроект отправили на доработку. У кого-то взыграла гордыня, кто-то подумал, что с ним заранее не договорились. Рада – это не законность решений, не здравый смысл, а присутствие договорников", - добавил депутат.

Согласно действующему законодательству директор антикоррупционного бюро назначается на должность и освобождается от нее президентом Украины. При этом Верховная рада может принять решение об увольнении директора антикоррупционного бюро. Вопрос увольнения должен быть инициирован не менее чем 150 депутатами. Директор бюро назначается сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.