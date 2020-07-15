Худрук МХТ Сергей Женовач рассказал о жизни театра после карантина

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач на первом сборе труппы, который прошел 11 июля, рассказал о том, как будет жить театр после вынужденной четырехмесячной паузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Как рассказал худрук МХТ, режиссер Наталья Назарова продолжит репетиции спектакля "Ювенильное море" Андрея Платонова, 21 июля Егор Перегудов начнет ставить "Месяц в деревне" Ивана Тургенева, а в августе сам Женовач приступит к репетициям спектакля "Заговор чувств" Юрия Олеши.

Худрук уточнил, что репетиции спектакля "В окопах Сталинграда" возобновятся во второй половине будущего сезона, премьера состоится в мае 2021 года.

На сборе труппы также была названа дата торжественного вечера, посвященного 85-летию Олега Табакова, – 7 ноября.

Как добавили в пресс-службе, во время сбора актеры высказали свои мнения о текущей жизни театра.

"Я хорошо понимаю эмоциональный настрой актеров. Четыре месяца самоизоляции, оторванность от театра – это большой срок и испытание для всех нас. Надеюсь, предстоящий сезон станет насыщенным. Мы наверстаем упущенное, выпустим те спектакли, которые были запланированы, и осуществим планы, намеченные на сезон 2020-2021", - сказал Женовач.

О дальнейших планах театра и новых постановках худрук расскажет на традиционном сборе труппы 7 сентября, посвященном открытию нового сезона, который откроется в тот же день спектаклем "Чайка" в постановке Оскараса Коршуноваса.