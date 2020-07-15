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Худрук МХТ Сергей Женовач рассказал о жизни театра после карантина
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач на первом сборе труппы, который прошел 11 июля, рассказал о том, как будет жить театр после... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:22
культура
театр
новости культуры
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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театр, новости культуры, сергей женовач

Худрук МХТ Сергей Женовач рассказал о жизни театра после карантина

18:21 15.07.2020 (обновлено: 18:22 15.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредставление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова
Представление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач на первом сборе труппы, который прошел 11 июля, рассказал о том, как будет жить театр после вынужденной четырехмесячной паузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Как рассказал худрук МХТ, режиссер Наталья Назарова продолжит репетиции спектакля "Ювенильное море" Андрея Платонова, 21 июля Егор Перегудов начнет ставить "Месяц в деревне" Ивана Тургенева, а в августе сам Женовач приступит к репетициям спектакля "Заговор чувств" Юрия Олеши.
Худрук уточнил, что репетиции спектакля "В окопах Сталинграда" возобновятся во второй половине будущего сезона, премьера состоится в мае 2021 года.
На сборе труппы также была названа дата торжественного вечера, посвященного 85-летию Олега Табакова, – 7 ноября.
Как добавили в пресс-службе, во время сбора актеры высказали свои мнения о текущей жизни театра.
"Я хорошо понимаю эмоциональный настрой актеров. Четыре месяца самоизоляции, оторванность от театра – это большой срок и испытание для всех нас. Надеюсь, предстоящий сезон станет насыщенным. Мы наверстаем упущенное, выпустим те спектакли, которые были запланированы, и осуществим планы, намеченные на сезон 2020-2021", - сказал Женовач.
О дальнейших планах театра и новых постановках худрук расскажет на традиционном сборе труппы 7 сентября, посвященном открытию нового сезона, который откроется в тот же день спектаклем "Чайка" в постановке Оскараса Коршуноваса.
Пресс-служба также сообщает, что недавно появившаяся информация о снятии с репертуара спектакля "Конек-горбунок" режиссера Евгения Писарева не соответствует действительности.
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КультураТеатрНовости культурыСергей Женовач
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