Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО

"У Татьяны Николаевны от него обращений нет, и в его защиту обращений также нет. Но поскольку это резонансное дело, она по закону имеет право подключаться к решению этих вопросов, лично следит за его содержанием под стражей. Омбудсмен уже уточнила условия содержания: у него есть холодильник, телевизор, горячая вода и туалет в камере. У него нет на данный момент претензий именно по условиям содержания", - сообщили в пресс-службе.