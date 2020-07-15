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Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова следит за условиями содержания обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:18
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
татьяна москалькова
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", татьяна москалькова, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО

18:18 15.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова следит за условиями содержания обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова под стражей, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"У Татьяны Николаевны от него обращений нет, и в его защиту обращений также нет. Но поскольку это резонансное дело, она по закону имеет право подключаться к решению этих вопросов, лично следит за его содержанием под стражей. Омбудсмен уже уточнила условия содержания: у него есть холодильник, телевизор, горячая вода и туалет в камере. У него нет на данный момент претензий именно по условиям содержания", - сообщили в пресс-службе.
Ознакомиться с документами и доказательной базой Москалькова сможет, только когда приговор вступит в законную силу, напомнили в пресс-службе.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Татьяна МоскальковаРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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