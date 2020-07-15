Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова следит за условиями содержания обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова под стражей, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"У Татьяны Николаевны от него обращений нет, и в его защиту обращений также нет. Но поскольку это резонансное дело, она по закону имеет право подключаться к решению этих вопросов, лично следит за его содержанием под стражей. Омбудсмен уже уточнила условия содержания: у него есть холодильник, телевизор, горячая вода и туалет в камере. У него нет на данный момент претензий именно по условиям содержания", - сообщили в пресс-службе.
Ознакомиться с документами и доказательной базой Москалькова сможет, только когда приговор вступит в законную силу, напомнили в пресс-службе.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.