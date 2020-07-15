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СК завершил расследование против экс-губернатора Ишаева
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что расследование дела бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:27
дело виктора ишаева
светлана петренко
хабаровский край
роснефть
следственный комитет россии (ск рф)
виктор ишаев
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело виктора ишаева, светлана петренко, хабаровский край, роснефть, следственный комитет россии (ск рф), виктор ишаев, происшествия

СК завершил расследование против экс-губернатора Ишаева

18:16 15.07.2020 (обновлено: 18:27 15.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что расследование дела бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его соучастника завершено, они обвиняются в растрате более 7,5 миллионов рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Виктора Ишаева и его соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений ... организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере ... Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств ПАО "НК "Роснефть" на сумму более 7,5 миллионов рублей", - сказала Петренко.
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По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
"Соучастник в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению", - добавляется в сообщении.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, отметили в ведомстве.
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Дело Виктора ИшаеваСветлана ПетренкоХабаровский крайРоснефтьСледственный комитет России (СК РФ)Виктор ИшаевПроисшествия
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