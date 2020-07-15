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Суд признал диплом председателя архангельской гордумы недействительным
Ломоносовский районный суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой, установив, что та не РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:15
единая россия
архангельск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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единая россия, архангельск, образование - общество, общество

Суд признал диплом председателя архангельской гордумы недействительным

18:15 15.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Ломоносовский районный суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой, установив, что та не подавала при поступлении в вуз аттестат о полном среднем образовании, говорится в сообщении суда.
Отмечается, что суд рассмотрел гражданское дело по иску заместителя прокурора города к Северному (Арктическому) федеральному университету имени М.В. Ломоносова и Валентине Сыровой о признании приказов и диплома о высшем профессиональном образовании недействительными, а решение государственной аттестационной комиссии незаконным, а также о понуждении исключить запись о выдаче диплома, уничтожить диплом и опубликовать решение в средствах массовой информации.
"В обоснование заявленных требований истец указал о том, что в ходе проведения прокуратурой проверки соблюдения законодательства в сфере образования было выявлено, что при поступлении в университет документов государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплома о начальном профессиональном образовании Сырова В.В. не предъявила", - говорится в сообщении.
Как отметили в суде, в дальнейшем Сырова по сокращенной программе обучалась в университете по специальности "менеджмент организации". Учитывая то обстоятельство, что диплом о среднем профессиональном образовании Сыровой не выдавался, законных оснований для ее поступления и дальнейшего обучения в университете по сокращенной программе не имелось.
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В связи с этим заместитель прокурора Архангельска просил суд признать диплом, выданный государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования по специальности "менеджмент организации" на имя Сыровой, недействительным.
"Суд вынес решение, которым исковые требования заместителя прокурора города Архангельска удовлетворил частично… Суд признал недействительным диплом о высшем образовании по специальности "менеджмент организации" с квалификацией "менеджер" и приложения к нему, выданные государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова" на имя Сыровой Валентины Васильевны", - говорится в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
На сайте городской думы Архангельска сообщается, что Сырова была избрана от политической партии "ЕР" по списку и является председателем Архангельской городской Думы 27-го созыва. На сайте также указано, что она имеет высшее профессиональное образование, окончила ПГУ имени М.В. Ломоносова (теперь САФУ) по специальности "менеджмент организации". Также из биографии следует, что она входила в состав гордумы с 24 созыва.
Комментарием Сыровой РИА Новости пока не располагает.
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