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Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:13
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
лидия ермошина
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение

18:13 15.07.2020
2239
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что обращения граждан по Бабарико и Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы". По ее словам, это одинаковые заявления от граждан, написанные по образцу, и на них будут даны одинаковые ответы. Ермошина заявила, что расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную.
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Здание ЦИК Белоруссии расположено в центре Минске, в Доме правительства. Скопления людей начинаются у входа в приемную Центральной комиссии и растягиваются вдоль прилегающих зданий, в том числе католического Красного костела. Очередь огибает костел, проходит возле ресторана "Седьмое небо" и идет далее, уже с обратной стороны костела и административных зданий. Люди по одному заходят в приемную ЦИК, где оформляются их заявления. Очередь продвигается не слишком быстро, подавшие обращения не спешат расходиться, а общаются друг с другом. Постоянно подходят новые люди, в основном это студенты, но есть также граждане среднего возраста. За происходящим наблюдают сотрудники милиции, они снимают происходящее на видеокамеру.
Люди периодически хлопают в ладоши. Рядом с ними периодически проходят сотрудники милиции в штатском, но никакой реакции на происходящее не выражают.
Недалеко от Дома правительства припарковано несколько автозаков, возле которых дежурят представители ОМОН. Меры безопасности усилены. Однако дорога возле здания Дома правительства не перекрыта, общественный транспорт ходит в обычном режиме.
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Стоящая в очереди девушка по имени Виктория рассказала РИА Новости, что она студентка, а обращение пришла подавать, потому что хотела бы проголосовать на выборах либо за Бабарико, либо за Цепкало. "Я интересуюсь политикой, понимаю, что к чему. Я верю, что рано или поздно придет момент для смены власти в нашей стране", - сказала она. Викторию поддержали и стоящие рядом молодые люди, тоже студенты.
А вот один из наблюдающих за происходящим по имени Сергей рассказал РИА Новости, что принципиально не подавал обращение в ЦИК и не намерен этого делать, потому что вообще ни за кого никогда не голосует. Сергей сообщил, что он пенсионер и у него есть время, чтобы удовлетворить свой интерес и понаблюдать за подачей обращений, чтобы лично оценить ситуацию. "Посмотрите, кто стоит в этой очереди? В основном, молодежь. Не исключаю, что это все проплачено, хотя есть сомнения", - рассказал собеседник агентства.
Как указал Сергей, ранее сторонники Бабарико заявляли, что их не меньше миллиона. "А здесь сколько? Максимум 2,5 тысячи, не больше", - сказал он и констатировал спланированность данного мероприятия. "Если бы я голосовал на выборах, за Бабарико свой голос не отдал бы. Уж лучше Лукашенко", - сказал собеседник.
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Елена, которая также пришла подать обращение в Центризбирком, выразила сомнение в том, что сегодня комиссия сможет принять обращения от всех желающих, поскольку рабочее время ЦИК скоро закончится. "Полагаю, что я пришла впустую, но все равно буду стоять. Если не получится, завтра приду опять. Пусть знают, что у людей есть свое мнение", - сказала она.
Между тем ЦИК Белоруссии во вторник продлил почти на час время для приема личных обращений граждан 18.50 (совпадает с мск), обычно комиссия работает до 18.00.
Во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико. Помимо прочего, в нем прописано требование пригласить от имени ЦИК "не менее двух уважаемых международных организаций для проведения экзитполов при проведении выборов, обеспечив возможность проведения таких опросов избирателей и опубликования результатов".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
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