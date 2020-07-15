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Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя распространение американских санкций на "Северный поток 2" и "Турецкий поток 2", назвала это... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:57
майк помпео
северный поток — 2
мария захарова
в мире
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В стране, где отсутствует станкостроение и легкая промышленность, самолётостроение и производство электронной техники, где гвозди покупают в Китае, а трусы в Турции только и остаётся как слушать каждый раз скулёж представителей МИДа.
216
а разве эти "силовые приемы" эффективны? мне кажется агент Донни успешно справляется с заданием Путина: развалить НАТО, вызвать бунт европейских вассалов против своего хозяина. и все это под несмолкаемую антироссийскую риторику (ну что тут поделать, ведь ценного агента могут и раскрыть, увы это издержки разведчика), вводом все новых и новых пакетов санкций, которые уже не вызывают тревоги, а скорее вроде назойливой мухи. вреда никакого от нее, но противно когда по телу бегает
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, северный поток — 2, мария захарова, в мире

Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"

18:08 15.07.2020 (обновлено: 18:57 15.07.2020)
12259
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя распространение американских санкций на "Северный поток 2" и "Турецкий поток 2", назвала это использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции.
Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в среду.
"Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции",- сказала Захарова РИА Новости, комментируя ситуацию.
Она добавила, что это "показатель слабости американской системы".
"Кроме силовых приёмов, эффективно действующих инструментов нет",- заключила официальный представитель МИД РФ.
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В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
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Обсудить 16
Майк ПомпеоСеверный поток — 2Мария ЗахароваВ мире
Популярные комментарии
В стране, где отсутствует станкостроение и легкая промышленность, самолётостроение и производство электронной техники, где гвозди покупают в Китае, а трусы в Турции только и остаётся как слушать каждый раз скулёж представителей МИДа.
15 июля, 19:08
g al
153501255
а разве эти "силовые приемы" эффективны? мне кажется агент Донни успешно справляется с заданием Путина: развалить НАТО, вызвать бунт европейских вассалов против своего хозяина. и все это под несмолкаемую антироссийскую риторику (ну что тут поделать, ведь ценного агента могут и раскрыть, увы это издержки разведчика), вводом все новых и новых пакетов санкций, которые уже не вызывают тревоги, а скорее вроде назойливой мухи. вреда никакого от нее, но противно когда по телу бегает
15 июля, 18:24
Yerik Beissen
39500152
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