https://ria.ru/20200715/1574402288.html
Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя распространение американских санкций на "Северный поток 2" и "Турецкий поток 2", назвала это... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:08
2020-07-15T18:57
майк помпео
северный поток — 2
мария захарова
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574357827.html
g al
В стране, где отсутствует станкостроение и легкая промышленность, самолётостроение и производство электронной техники, где гвозди покупают в Китае, а трусы в Турции только и остаётся как слушать каждый раз скулёж представителей МИДа.
216
Yerik Beissen
а разве эти "силовые приемы" эффективны? мне кажется агент Донни успешно справляется с заданием Путина: развалить НАТО, вызвать бунт европейских вассалов против своего хозяина. и все это под несмолкаемую антироссийскую риторику (ну что тут поделать, ведь ценного агента могут и раскрыть, увы это издержки разведчика), вводом все новых и новых пакетов санкций, которые уже не вызывают тревоги, а скорее вроде назойливой мухи. вреда никакого от нее, но противно когда по телу бегает
97
16
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, северный поток — 2, мария захарова, в мире