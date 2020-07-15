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Онлайн-конференция научрука Центра питания Виктора Тутельяна
РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:08
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574402278.jpg?1594825729
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция научрука Центра питания Виктора Тутельяна

18:08 15.07.2020
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23 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академика РАН Виктора ТУТЕЛЬЯНА, приуроченную к 90-летию создания комплексного научного учреждения по проблемам питания – НИИ питания РАМН, которое будет отмечаться 1 августа.

Задать вопрос

Какие задачи сейчас стоят перед центром? Какие проекты в приоритете? Насколько осложнилось международное сотрудничество в связи с пандемией COVID-19? О чем говорят ученым исследования качества жизни, здоровья и питания россиян? Каковы самые современные технологии производства здоровой пищи?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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