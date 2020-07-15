Онлайн-конференция научрука Центра питания Виктора Тутельяна

23 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академика РАН Виктора ТУТЕЛЬЯНА, приуроченную к 90-летию создания комплексного научного учреждения по проблемам питания – НИИ питания РАМН, которое будет отмечаться 1 августа.
Задать вопрос
Какие задачи сейчас стоят перед центром? Какие проекты в приоритете? Насколько осложнилось международное сотрудничество в связи с пандемией COVID-19? О чем говорят ученым исследования качества жизни, здоровья и питания россиян? Каковы самые современные технологии производства здоровой пищи?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Какие задачи сейчас стоят перед центром? Какие проекты в приоритете? Насколько осложнилось международное сотрудничество в связи с пандемией COVID-19? О чем говорят ученым исследования качества жизни, здоровья и питания россиян? Каковы самые современные технологии производства здоровой пищи?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru