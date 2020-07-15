Онлайн-конференция научрука Центра питания Виктора Тутельяна

приуроченную к 90-летию создания комплексного научного учреждения по проблемам питания – НИИ питания РАМН, которое будет отмечаться 1 августа.Какие задачи сейчас стоят перед центром? Какие проекты в приоритете? Насколько осложнилось международное сотрудничество в связи с пандемией COVID-19? О чем говорят ученым исследования качества жизни, здоровья и питания россиян? Каковы самые современные технологии производства здоровой пищи?