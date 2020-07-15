На Кубани предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 65 миллионов рублей

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Суд на Кубани рассмотрит дело предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве на 65 миллионов рублей, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 47-летний житель Краснодара, будучи руководителем одной из организаций по оптовой торговле, заключил договоры с предприятиями на поставку средств защиты растений. Отмечается, что при этом предприниматель только частично оплатил полученный товар, который в свою очередь продал, а деньгами распорядится по своему усмотрению. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
"Общая сумма ущерба от действий злоумышленника превысила 65 миллионов рублей… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.