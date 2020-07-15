На Кубани предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 65 миллионов рублей

"Общая сумма ущерба от действий злоумышленника превысила 65 миллионов рублей… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.