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На Кубани предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 65 миллионов рублей
Суд на Кубани рассмотрит дело предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве на 65 миллионов рублей, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:07
краснодар
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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краснодар, краснодарский край, происшествия

На Кубани предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 65 миллионов рублей

18:07 15.07.2020
243
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Суд на Кубани рассмотрит дело предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве на 65 миллионов рублей, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 47-летний житель Краснодара, будучи руководителем одной из организаций по оптовой торговле, заключил договоры с предприятиями на поставку средств защиты растений. Отмечается, что при этом предприниматель только частично оплатил полученный товар, который в свою очередь продал, а деньгами распорядится по своему усмотрению. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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"Общая сумма ущерба от действий злоумышленника превысила 65 миллионов рублей… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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