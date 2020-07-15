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Онлайн-конференция к старту спецпроекта "Москва-80: ретро-tube"
20 июля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
2020-07-15T18:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574402098.jpg?1594825443
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к старту спецпроекта "Москва-80: ретро-tube"

18:03 15.07.2020 (обновлено: 18:04 15.07.2020)
12
20 июля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
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Участники:
- почетный президент Олимпийского комитета России, член МОК Виталий СМИРНОВ;
- журналист, спортивный комментатор, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий КОНОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo, работавший на Олимпийских играх в Москве, Сергей ГУНЕЕВ.

В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- четырехкратный Олимпийский чемпион, 20-кратный рекордсмен мира, президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- пловцы, чемпионы летних Олимпийских игр 1980 Александр СИДОРЧЕНКО, Сергей ФЕСЕНКО; - фехтовальщик (сборная США) Фил РАЙЛИ.

Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли верующие атлеты помолиться в атеистическом СССР? Об эпохе, людях и атмосфере, в которой жила большая страна, о главном событии десятилетия ХХ века для всех жителей Советского Союза можно узнать благодаря новому специальному проекту "Москва-80: ретро-tube".
Проект подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В проекте использовано множество форматов: от рассказов очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников – до уникальных архивных фото- и киноматериалов. Центральная составляющая проекта – сериал "Москва-80: Ретро-Tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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