Онлайн-конференция к старту спецпроекта "Москва-80: ретро-tube"

- почетный президент Олимпийского комитета России, член МОК Виталий СМИРНОВ;- журналист, спортивный комментатор, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий КОНОВ;- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;- специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo, работавший на Олимпийских играх в Москве, Сергей ГУНЕЕВ.- четырехкратный Олимпийский чемпион, 20-кратный рекордсмен мира, президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;- пловцы, чемпионы летних Олимпийских игр 1980 Александр СИДОРЧЕНКО, Сергей ФЕСЕНКО; - фехтовальщик (сборная США) Фил РАЙЛИ.Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли верующие атлеты помолиться в атеистическом СССР? Об эпохе, людях и атмосфере, в которой жила большая страна, о главном событии десятилетия ХХ века для всех жителей Советского Союза можно узнать благодаря новому специальному проекту "Москва-80: ретро-tube".Проект подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В проекте использовано множество форматов: от рассказов очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников – до уникальных архивных фото- и киноматериалов. Центральная составляющая проекта – сериал "Москва-80: Ретро-Tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты.