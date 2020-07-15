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Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Прибывающие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие по работе в РФ, должны соблюдать 14-дневную изоляцию, следует из постановления главного... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

18:03 15.07.2020 (обновлено: 18:07 15.07.2020)
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© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прибывающие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие по работе в РФ, должны соблюдать 14-дневную изоляцию, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.
Согласно опубликованному постановлению, прибывшие в РФ вывозными рейсами должны соблюдать 14-дневную изоляцию, а также находиться под меднаблюдением. Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
Иностранцы, люди без гражданства, а также иностранцы, приезжающие в Россию на работу, также должны изолироваться на 14 дней. Они должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, в том числе в общественных местах, транспорте за исключением такси.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 15 июля.
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