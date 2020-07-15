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ЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
Банк России по-прежнему ожидает дальнейшего постепенного повышения годовой инфляции до конца года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:02
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции

18:02 15.07.2020
1128
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает дальнейшего постепенного повышения годовой инфляции до конца года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 3,2% с майских 3%, в апреле показатель находился на уровне в 3,1%,
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", - говорится в документе.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что из-за эффекта низкой базы прошлого года могут повышаться показатели годовой инфляции. При этом пик годовой инфляции в стране может быть в феврале 2021 года.
Банк России в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в конце июня уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона.
Здание Центрального банка России в Москве
1 июля, 02:08
ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков
1201102
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Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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