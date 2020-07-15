Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замгендиректора "Почты России" Сергей Емельченков причинил "Почте России" ущерб на 67 миллионов рублей, следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил его адвокат в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 миллионов рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 миллионов рублей, и "Почте Россия" причинен ущерб - 67 миллионов рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде", - заявил адвокат обвиняемого.
Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.