Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения

"Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 миллионов рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 миллионов рублей, и "Почте Россия" причинен ущерб - 67 миллионов рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде", - заявил адвокат обвиняемого.