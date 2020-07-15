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Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения
Замгендиректора "Почты России" Сергей Емельченков причинил "Почте России" ущерб на 67 миллионов рублей, следует из обвинительного заключения, которое частично... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:57
чертановский суд г. москвы
почта россии
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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чертановский суд г. москвы, почта россии, происшествия

Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения

17:57 15.07.2020
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© Фото : Почта РоссииЕмельченков Сергей Евгеньевич
Емельченков Сергей Евгеньевич
© Фото : Почта России
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замгендиректора "Почты России" Сергей Емельченков причинил "Почте России" ущерб на 67 миллионов рублей, следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил его адвокат в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 миллионов рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 миллионов рублей, и "Почте Россия" причинен ущерб - 67 миллионов рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде", - заявил адвокат обвиняемого.
Логотип в отделении Почты России
Вчера, 17:25
Замгендиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий
Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Чертановский суд г. МосквыПочта РоссииПроисшествия
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