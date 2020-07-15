Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Кубатбек Боронов в ходе телефонного разговора обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Пятнадцатого июля председатель правительства РФ Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Бороновым. Главы правительств обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили важность продолжения российского практического содействия Киргизии в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьеры России и Киргизии также затронули ряд актуальных вопросов российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
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