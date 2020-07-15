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Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Кубатбек Боронов в ходе телефонного разговора обсудили совместные меры по борьбе с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:56
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михаил мишустин
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19

17:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Кубатбек Боронов в ходе телефонного разговора обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Пятнадцатого июля председатель правительства РФ Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Бороновым. Главы правительств обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили важность продолжения российского практического содействия Киргизии в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьеры России и Киргизии также затронули ряд актуальных вопросов российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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