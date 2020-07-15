Во Франции разрабатывают законопроект против сепаратизма

ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс

"Проект закона против сепаратизма будет представлен на заседании Совета министров в начале учебного года", - сказал Кастекс, выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции.

Он также отметил, что борьба с радикальным исламизмом во всех формах остается одной из главных задач правительства. "Республика - это светскость как ее основная ценность.... Никакая религия, никакое направление, никакая группа не могут присвоить общественное пространство и напасть на законы республики... Надо называть вещи своими именами: борьба с радикальным исламизмом во всех его формах продолжает оставаться одной из наших главных задач", - подчеркнул глава правительства Франции.

"Нельзя больше мириться с тем, что ультрарадикальное меньшинство нападает на силы правопорядка и систематически наносит ущерб демонстрациям с их законными требованиями", - продолжил Кастекс.