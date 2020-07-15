Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574401587.html
Во Франции разрабатывают законопроект против сепаратизма
Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:31
жан кастекс
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_0:139:1820:1163_1400x0_80_0_0_62d28c1b20e8492c03c5906499f8a768.jpg
https://ria.ru/20200710/1574176974.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_0:139:1820:1163_1400x0_80_0_0_62d28c1b20e8492c03c5906499f8a768.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_124:0:1741:1213_1400x0_80_0_0_0b80d7fd88b6a72871a4ecf1dd4c0c81.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_326:0:1539:1213_1400x0_80_0_0_3916a3e7fc03a2f6fde3a34e527c044c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жан кастекс, франция, в мире

Во Франции разрабатывают законопроект против сепаратизма

17:54 15.07.2020 (обновлено: 18:31 15.07.2020)
74
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс.
"Проект закона против сепаратизма будет представлен на заседании Совета министров в начале учебного года", - сказал Кастекс, выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции.
Он также отметил, что борьба с радикальным исламизмом во всех формах остается одной из главных задач правительства. "Республика - это светскость как ее основная ценность.... Никакая религия, никакое направление, никакая группа не могут присвоить общественное пространство и напасть на законы республики... Надо называть вещи своими именами: борьба с радикальным исламизмом во всех его формах продолжает оставаться одной из наших главных задач", - подчеркнул глава правительства Франции.
"Нельзя больше мириться с тем, что ультрарадикальное меньшинство нападает на силы правопорядка и систематически наносит ущерб демонстрациям с их законными требованиями", - продолжил Кастекс.
В среду премьер-министр выступил с речью перед депутатами, в частности, представив детали плана по восстановлению экономики, столкнувшейся с кризисом на фоне эпидемии коронавируса.
Беженцы рядом с лагерем в Кале
10 июля, 15:55
Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале
000000
Обсудить 0
Жан КастексФранцияВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Фахим Салех
Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
Путин и Меркель осудили заявления о необходимости пересмотра "Минска"
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат заявил, что Рада перешла в режим "купи-продай"
Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
Мединский оценил реакцию Сталина на сообщение Трумэна об атомной бомбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Китай пересмотреть введение санкций против Lockheed Martin
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Киев обвинил Москву в притеснении живущих в Крыму украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния