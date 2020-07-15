https://ria.ru/20200715/1574401587.html
Во Франции разрабатывают законопроект против сепаратизма
Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:54
2020-07-15T18:31
жан кастекс
франция
в мире
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франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, франция, в мире
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости.
Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции
осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс
.
"Проект закона против сепаратизма будет представлен на заседании Совета министров в начале учебного года", - сказал Кастекс, выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции.
Он также отметил, что борьба с радикальным исламизмом во всех формах остается одной из главных задач правительства. "Республика - это светскость как ее основная ценность.... Никакая религия, никакое направление, никакая группа не могут присвоить общественное пространство и напасть на законы республики... Надо называть вещи своими именами: борьба с радикальным исламизмом во всех его формах продолжает оставаться одной из наших главных задач", - подчеркнул глава правительства Франции.
"Нельзя больше мириться с тем, что ультрарадикальное меньшинство нападает на силы правопорядка и систематически наносит ущерб демонстрациям с их законными требованиями", - продолжил Кастекс.
В среду премьер-министр выступил с речью перед депутатами, в частности, представив детали плана по восстановлению экономики, столкнувшейся с кризисом на фоне эпидемии коронавируса.