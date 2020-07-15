https://ria.ru/20200715/1574401405.html
США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний
США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских IT-компаний за "материальную поддержку режимов, нарушающих права человека", сообщил госсекретарь Майк... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:52
2020-07-15T20:18
huawei technologies
майк помпео
гонконг
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://ria.ru/20200710/1574130564.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574363975.html
3
гонконг
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_38c2193be170d308dbb414e002c62826.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:1600:1600_1400x0_80_0_0_470c74589eb7f6f62c529cad9d897d3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
huawei technologies, майк помпео, гонконг, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. США
ввели визовые ограничения для сотрудников китайских IT-компаний за "материальную поддержку режимов, нарушающих права человека", сообщил госсекретарь Майк Помпео
.
Согласно закону США об иммиграции и гражданстве, иностранцу запрещен въезд в страну, если у госсекретаря есть основания полагать, что нахождение приезжего в Штатах "будет иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия".
По словам Помпео, санкции коснутся в том числе компании Huawei, некоторые сотрудники которой "оказывают материальную поддержку режиму Коммунистической партии Китая".
"Телекоммуникационные компании во всем мире должны знать: если они ведут бизнес с Huawei, то они ведут бизнес с нарушителями прав человека", — говорится в заявлении.
Санкции против Lockheed Martin
Вместе с тем Помпео призвал Китай пересмотреть решение ввести санкции против американской компании Lockheed Martin за поставки оружия Тайваню
.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot на общую сумму 620 миллионов долларов. Главным подрядчиком сделки выступила компания Lockheed Martin.
Lockheed Martin — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.