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США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний
США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских IT-компаний за "материальную поддержку режимов, нарушающих права человека", сообщил госсекретарь Майк... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:18
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майк помпео
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353
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huawei technologies, майк помпео, гонконг, китай, сша, в мире

США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний

17:52 15.07.2020 (обновлено: 20:18 15.07.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских IT-компаний за "материальную поддержку режимов, нарушающих права человека", сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Согласно закону США об иммиграции и гражданстве, иностранцу запрещен въезд в страну, если у госсекретаря есть основания полагать, что нахождение приезжего в Штатах "будет иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия".
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По словам Помпео, санкции коснутся в том числе компании Huawei, некоторые сотрудники которой "оказывают материальную поддержку режиму Коммунистической партии Китая".

"Телекоммуникационные компании во всем мире должны знать: если они ведут бизнес с Huawei, то они ведут бизнес с нарушителями прав человека", — говорится в заявлении.

Санкции против Lockheed Martin

Вместе с тем Помпео призвал Китай пересмотреть решение ввести санкции против американской компании Lockheed Martin за поставки оружия Тайваню.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot на общую сумму 620 миллионов долларов. Главным подрядчиком сделки выступила компания Lockheed Martin.
Lockheed Martin — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.
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