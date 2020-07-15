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Мэр Норильска попросил красноярского губернатора помочь в борьбе с COVID
Власти Норильска попросили у красноярского губернатора помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как город не справляется самостоятельно с ростом... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:18
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, норильск, общество

Мэр Норильска попросил красноярского губернатора помочь в борьбе с COVID

17:51 15.07.2020 (обновлено: 19:18 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Ринат Ахметчин
Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ринат Ахметчин . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Норильска попросили у красноярского губернатора помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости, сообщил журналистам глава города Ринат Ахметчин.
"Мы сейчас подготовили и направили письмо в адрес губернатора. В письме мы попросили оказать нам всемерную помощь по количеству врачей и среднего медперсонала, потому что в настоящее время их не хватает. Плюс к тому мы понимаем, что сейчас из города выехало порядка 60 тысяч человек, а количество положительных тестов все равно растет. И мы понимаем, что в конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас. Просим, чтобы министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами одни не справимся", - сказал Ахметчин.
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По его словам, в городе наблюдается увеличение положительных результатов по тестам коронавирусной инфекции. Кроме того, в четыре-пять раз по сравнению с предыдущим годом увеличилось число людей с внебольничной пневмонией. Он также рассказал, что информация Роспотребнадзора и данные городского штаба разнятся.
В региональном минздраве сообщили, что на среду в городе "отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями". Также в ведомстве сообщили, что "мощностей достаточно для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в стационарном лечении пациентам с коронавирусной инфекцией"
"В случае необходимости в короткий срок будут развернуты дополнительные 135 резервных коек. В настоящий момент четко прописана маршрутизация пациентов в зависимости от степени и тяжести заболевания: в стационары лечебных учреждений либо на амбулаторное лечение под курацию поликлиник", - говорится в сообщении минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в крае с момента начала пандемии зафиксировано 10 889 случаев заболевания COVID-19 на 59 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 133 случая. В пресс-службе администрации Норильска РИА Новости сообщили, что в среду был поставлен рекорд по выявлению больных COVID-19. По данным мэрии, за сутки выявлено 232 случая, а с начала пандемии 1064.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайНорильскОбщество
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