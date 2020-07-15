Мэр Норильска попросил красноярского губернатора помочь в борьбе с COVID

"Мы сейчас подготовили и направили письмо в адрес губернатора. В письме мы попросили оказать нам всемерную помощь по количеству врачей и среднего медперсонала, потому что в настоящее время их не хватает. Плюс к тому мы понимаем, что сейчас из города выехало порядка 60 тысяч человек, а количество положительных тестов все равно растет. И мы понимаем, что в конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас. Просим, чтобы министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами одни не справимся", - сказал Ахметчин.