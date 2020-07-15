В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже

В среду в СМИ появилась информация о том, что пара влюбленных занималась сексом днем на пляже в Сочи, и попала на видео. Сообщалось, что молодых людей задержали, и им грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Однако в полиции РИА Новости рассказали, что свидетелями инцидента стали казаки, патрулировавшие пляж. Они заставили молодых людей одеться и отпустили, рассказав о правонарушении.