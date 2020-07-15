https://ria.ru/20200715/1574400918.html
В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже
Полиция проводит проверку по факту публикации в интернете видео, на котором запечатлена пара, занимающаяся сексом днем на пляже в Сочи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:48
2020-07-15T17:48
сочи
краснодарский край
происшествия
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сочи
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости.
Полиция проводит проверку по факту публикации в интернете видео, на котором запечатлена пара, занимающаяся сексом днем на пляже в Сочи
, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю
.
В среду в СМИ появилась информация о том, что пара влюбленных занималась сексом днем на пляже в Сочи, и попала на видео. Сообщалось, что молодых людей задержали, и им грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Однако в полиции РИА Новости рассказали, что свидетелями инцидента стали казаки, патрулировавшие пляж. Они заставили молодых людей одеться и отпустили, рассказав о правонарушении.
"По факту появления публикации проводится проверка", - пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В полиции уточнили, что поскольку молодых людей не задержали, протокол о нарушении не составлен. Также предстоит выяснить, когда было снято видео, насколько оно актуально.