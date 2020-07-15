https://ria.ru/20200715/1574400860.html
Для половины острова Тенерифе восстановили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии восстановили для половины острова Тенерифе, который ранее полностью остался без света, сообщает энергетическая компания Endesa. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:47
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