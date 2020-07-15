Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574400860.html
Для половины острова Тенерифе восстановили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии восстановили для половины острова Тенерифе, который ранее полностью остался без света, сообщает энергетическая компания Endesa. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:47
тенерифе
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/91009/24/910092472_0:238:2284:1523_1400x0_80_0_0_4d0673c49a053353fb70d3c772cc44d8.jpg
https://ria.ru/20200715/1574371827.html
тенерифе
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/91009/24/910092472_0:238:2284:1523_1400x0_80_0_0_4d0673c49a053353fb70d3c772cc44d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/91009/24/910092472_253:0:2284:1523_1400x0_80_0_0_6229d70ddd0ea1a9490a3151ac0ef514.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/91009/24/910092472_668:0:2191:1523_1400x0_80_0_0_05a596360549c9b992cf7c1cf962c790.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тенерифе, испания, в мире

Для половины острова Тенерифе восстановили подачу электроэнергии

17:47 15.07.2020
257
© РИА Новости / Александр КовалевОстров Тенерифе
Остров Тенерифе
© РИА Новости / Александр Ковалев
Остров Тенерифе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подачу электроэнергии восстановили для половины острова Тенерифе, который ранее полностью остался без света, сообщает энергетическая компания Endesa.
"Сообщаем о восстановлении (электроснабжения - ред) на 48,5%. У половины острова Тенерифе уже есть электричество", - сообщает компания в Twitter.
По данным компании Red Eléctrica, первые результаты расследования указывают на то, что причиной инцидента стал некий сбой при выработке электроэнергии.
Ранее сообщалось, что отключение электроэнергии произошло на Тенерифе в 9.43 по местному времени (11.43 мск).
В сентябре 2019 года остров Тенерифе также остался без света. Тогда сообщалось, что причиной отключения электричества на острове мог стать взрыв на подстанции.
Высоковольтная ЛЭП
Вчера, 10:55
В Рязанской области около 60 тысяч человек остались без электричества
000000
Обсудить 0
ТенерифеИспанияВ мире
Рекомендуем
Зимний отдых на горнолыжном курорте Куршевель
Два итальянских альпиниста погибли во Франции при спуске с Проклятой горы
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел встречу с послом Финляндии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как витебский губернатор победил COVID-19
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Китай пересмотреть введение санкций против Lockheed Martin
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи проводят проверку из-за видео с занимающейся сексом парой на пляже
Емельченков Сергей Евгеньевич
Адвокат замгендиректора "Почты России" рассказал детали обвинения
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
Туристы фотографируются на фоне Колеса обозрения Лондонский глаз на берегу Темзы в Лондоне
Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес
Ринат Ахметчин
Мэр Норильска попросил красноярского губернатора помочь в борьбе с COVID
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19
Андрей Турчак
"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Минфин заявил об отсутствии рисков потери долговой устойчивости в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния