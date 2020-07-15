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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574400688.html
Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей бутенко
татьяна голикова
воз
общество
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https://ria.ru/20200715/1574399474.html
Они не появились!!! Они были всегда!!!! только они ни кого не интересовали!! Хоть сейчас Коронавирус выгоду принес королям!!!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:21:1789:1027_1400x0_80_0_0_920aa05e9d96b45c7f16304c57a25944.jpg
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коронавирус в россии, андрей бутенко, татьяна голикова, воз, общество

Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

17:44 15.07.2020 (обновлено: 17:49 15.07.2020)
17983
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной практикой то, что в России выделили более сотни образцов коронавируса.
"Если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммах — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
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Бутенко добавил, что еще предстоит определить, все ли из выявленных штаммов представляют собой вариации COVID-19 или же некоторые из них — это другие коронавирусы.
Вирусолог отметил, что само по себе число штаммов ни о чем не говорит, ученым нужно определить их структуру, чтобы выяснить, насколько сильные изменения произошли в геноме вируса.
О том, что в России выделили более сотни штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это стало заметным вкладом в общемировую борьбу с COVID-19.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 573 тысяч из них — летальные.
В России число случаев заражения превысило 746 тысяч, 11,7 тысячи человек скончались, 523 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей БутенкоТатьяна ГоликоваВОЗОбщество
Популярные комментарии
Они не появились!!! Они были всегда!!!! только они ни кого не интересовали!! Хоть сейчас Коронавирус выгоду принес королям!!!
15 июля, 20:06
ВХВладимир Храмов
1710104
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