Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной практикой то, что в России выделили более сотни образцов коронавируса.
"Если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммах — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Бутенко добавил, что еще предстоит определить, все ли из выявленных штаммов представляют собой вариации COVID-19 или же некоторые из них — это другие коронавирусы.
Вирусолог отметил, что само по себе число штаммов ни о чем не говорит, ученым нужно определить их структуру, чтобы выяснить, насколько сильные изменения произошли в геноме вируса.
О том, что в России выделили более сотни штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это стало заметным вкладом в общемировую борьбу с COVID-19.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 573 тысяч из них — летальные.
В России число случаев заражения превысило 746 тысяч, 11,7 тысячи человек скончались, 523 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.