Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у 26 процентов россиян

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у 26 процентов россиян

Вирусолог отметил, что само по себе число штаммов ни о чем не говорит, ученым нужно определить их структуру, чтобы выяснить, насколько сильные изменения произошли в геноме вируса.