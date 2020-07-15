https://ria.ru/20200715/1574400577.html
Лавров провел встречу с послом Финляндии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и завершающий свою работу в Российской Федерации посол Финляндской Республики Микко Хаутала констатировали хороший... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:41
2020-07-15T17:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, финляндия, европа, в мире