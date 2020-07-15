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Лавров провел встречу с послом Финляндии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и завершающий свою работу в Российской Федерации посол Финляндской Республики Микко Хаутала констатировали хороший... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:41
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353
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россия, сергей лавров, финляндия, европа, в мире

Лавров провел встречу с послом Финляндии

17:41 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и завершающий свою работу в Российской Федерации посол Финляндской Республики Микко Хаутала констатировали хороший уровень взаимодействия двух стран на севере Европы и в Арктике, говорится в сообщении МИД РФ.
"Констатирован хороший уровень взаимодействия России и Финляндии в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график контактов на высшем и высоком уровнях.
В МИД РФ также сообщили, что Лавров дал высокую оценку деятельности Хауталы по развитию российско-финляндских отношений добрососедства и вручил послу Финляндии знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество".
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