Лукашенко рассказал, как витебский губернатор победил COVID-19

"Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более, год хороший", - подчеркнул президент.