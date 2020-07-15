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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574400461.html
Лукашенко рассказал, как витебский губернатор победил COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава витебского облисполкома Николай Шерстнев восстановился после COVID-19 благодаря физическим... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, как витебский губернатор победил COVID-19

17:39 15.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава витебского облисполкома Николай Шерстнев восстановился после COVID-19 благодаря физическим нагрузкам.
"Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - рассказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области в среду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
13 июля, 15:04
"Приезжать лечиться". Лукашенко назвал новый "метод" борьбы с COVID-19
Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
"Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более, год хороший", - подчеркнул президент.
Он еще раз заявил, что надо на воздухе работать и ни в коем случае нельзя было закрывать людей в квартирах.
Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Страна не вводила, как многие другие государства, ограничения на передвижение граждан и карантинные меры из-за пандемии коронавируса, а борется с инфекцией очагово – выявляя и изолируя заболевших и их контакты. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 65 443, всего скончались 480 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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