"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В пресс-службе ЕР напомнили, что кабмин при участии партии разработал законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть, сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Турчак напомнил, что закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и "уже доказал свою эффективность".
"Тем не менее, там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка", - цитирует пресс-служба ЕР Турчака.
Партия также намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств, рассказал секретарь генсовета ЕР. Новые предложения позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные регионы страны.