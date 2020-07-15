"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

В пресс-службе ЕР напомнили, что кабмин при участии партии разработал законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть, сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Турчак напомнил, что закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и "уже доказал свою эффективность".