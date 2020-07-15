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"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:34
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
единая россия
андрей турчак
общество
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РИА Новости
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353
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60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), единая россия, андрей турчак, общество

"Единая Россия" разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

17:34 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В пресс-службе ЕР напомнили, что кабмин при участии партии разработал законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть, сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Турчак напомнил, что закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и "уже доказал свою эффективность".
"Тем не менее, там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка", - цитирует пресс-служба ЕР Турчака.
Партия также намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств, рассказал секретарь генсовета ЕР. Новые предложения позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные регионы страны.
Покупатель у кассы в аптеке
9 июля, 21:54
В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
290006
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Единая РоссияАндрей ТурчакОбщество
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