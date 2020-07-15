Помпео пригрозил участникам "Северного потока — 2" последствиями

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Вчера, 12:08Сказано в эфиреОтветят ли США на призывы ФРГ по "Северному потоку-2"? Мнение экспертаВ Германии призвали США отказаться от санкций по "Северному потоку-2". Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, прислушаются ли в США к союзникам.
"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия", - добавил госсекретарь.
Как пояснили в госдепартаменте в связи с публикацией рекомендаций, "они теперь включают инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". "Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций", - сообщили в госдепе.
"Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении", - отметили в госдепартаменте.
Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом. В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"