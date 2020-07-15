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Помпео пригрозил участникам "Северного потока — 2" последствиями
Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T22:18
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
государственный департамент сша
сша
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По моему , это уже агония Штатов от бессилия. Они никак не могут осознать что уже против них начинают государства санкции вводить.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, государственный департамент сша, сша, в мире

Помпео пригрозил участникам "Северного потока — 2" последствиями

17:29 15.07.2020 (обновлено: 22:18 15.07.2020)
24405
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Вчера, 12:08Сказано в эфире
Ответят ли США на призывы ФРГ по "Северному потоку-2"? Мнение экспертаВ Германии призвали США отказаться от санкций по "Северному потоку-2". Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, прислушаются ли в США к союзникам.
"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия", - добавил госсекретарь.
Как пояснили в госдепартаменте в связи с публикацией рекомендаций, "они теперь включают инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". "Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций", - сообщили в госдепе.
"Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении", - отметили в госдепартаменте.
Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом. В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
316194828267
Обсудить 47
Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
По моему , это уже агония Штатов от бессилия. Они никак не могут осознать что уже против них начинают государства санкции вводить.
15 июля, 17:53
strelec.64
12541010248
Ничего страшного, Миллер россиянам ценник на газ поднимет, чтобы издержки покрыть. Хотя стоп, уже...
15 июля, 18:04
nnn uuu
19511001116
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