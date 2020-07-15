Помпео пригрозил участникам "Северного потока — 2" последствиями

"Сегодня госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций", - заявил Помпео на пресс-конференции.

"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия", - добавил госсекретарь.

Как пояснили в госдепартаменте в связи с публикацией рекомендаций, "они теперь включают инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". "Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций", - сообщили в госдепе.

"Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении", - отметили в госдепартаменте.