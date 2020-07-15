Минфин заявил об отсутствии рисков потери долговой устойчивости в России

"С точки зрения общей долговой нагрузки рисков потери долговой устойчивости России нет практически никаких. Очень низкие показатели - на уровне 15% от ВВП. Этим не могут похвастаться не то, что страны сопоставимые с нами по уровню рейтинга, но, как известно, и большинство развитых стран", - отметил он.