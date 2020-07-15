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Минфин заявил об отсутствии рисков потери долговой устойчивости в России
Минфин в настоящее время не видит рисков потери долговой устойчивости России, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:59
владимир колычев
константин вышковский
эльвира набиуллина
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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владимир колычев, константин вышковский, эльвира набиуллина, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин заявил об отсутствии рисков потери долговой устойчивости в России

17:59 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минфин в настоящее время не видит рисков потери долговой устойчивости России, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.
"Россия по объему в абсолютной сумме накопленного долга, по соотношению этой суммы к уровням ВВП является одним из немногих, если не единственным государством в мире, которое имеет такой низкий показатель", - сказал он на пресс-конференции.
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Глава департамента добавил, что Минфин уделяет пристальное внимание стоимости заемных ресурсов и распределению долговой нагрузки по годам.
"С точки зрения общей долговой нагрузки рисков потери долговой устойчивости России нет практически никаких. Очень низкие показатели - на уровне 15% от ВВП. Этим не могут похвастаться не то, что страны сопоставимые с нами по уровню рейтинга, но, как известно, и большинство развитых стран", - отметил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в мае говорила, что регулятор видит пространство для наращивания госдолга РФ, но этот запас стоит использовать только в экстраординарных обстоятельствах.
В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланировал на уровне 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 триллиона рублей. Замминистра финансов Владимир Колычев заявлял, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году примерно до 5 триллионов рублей в валовом выражении.
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Владимир КолычевКонстантин ВышковскийЭльвира НабиуллинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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