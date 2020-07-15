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Замгендиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий
Замгендиректора "Почты России" по информационным технологиям Сергей Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий, заявил следователь на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:25
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Замгендиректора "Почты России
" по информационным технологиям Сергей Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий, заявил следователь на заседании в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении", - заявил следователь.
Сам Емельченков просил избрать более мягкую меру пресечения.
"Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру", - сказал он.
В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства.
"Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог",- сказал адвокат.
Защита предложила назначить сумму от одного до 5 миллионов рублей, а также указала, что во время обыска был изъят загранпаспорт.
Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.