Замгендиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замгендиректора " Замгендиректора " Почты России " по информационным технологиям Сергей Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий, заявил следователь на заседании в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении", - заявил следователь.

Сам Емельченков просил избрать более мягкую меру пресечения.

"Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру", - сказал он.

В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства.

"Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог",- сказал адвокат.

Защита предложила назначить сумму от одного до 5 миллионов рублей, а также указала, что во время обыска был изъят загранпаспорт.