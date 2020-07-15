https://ria.ru/20200715/1574399474.html
Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у 26 процентов россиян
Популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян составляет 26 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:24
2020-07-15T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Популяционный иммунитет к коронавирусу
у россиян составляет 26 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса", - сказала она.
По словам Поповой, больше всего коллективный иммунитет у развит у детей до шести лет, им обладают до 42 процентов обследованных. Доля детей с иммунитетом от 7 до 13 лет составляет до 38 процентов.
"Количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения - самые низкие", - добавила она.
Между тремя очагами
Также глава Роспотребнадзора отметила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами распространения инфекции - Китаем
, Ираном
и Европой
.
"Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциального роста", - подчеркнула она.
По словам Поповой, таким образом в России "срезали пик эпидемии", и показатель заболеваемости на сто тысяч населения был практически одним из самых низких в мире.
Ситуация с коронавирусом в России
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424. За весь период эпидемии коронавирусом заразились около 746 тысяч, россиян из них более 11 770 человек умерли, свыше 523 тысяч вылечились.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин
, система здравоохранения справляется с возросшей нагрузкой.
"Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И еще раз прошу приложить к этому все усилия", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой
, смертность от коронавируса в России составляет 2,3 процента, что значительно ниже показателей других стран.
Ранее Голикова отметила, что уровень летальности за пять месяцев 2020 год остался таким же, как и в прошлом году за аналогичный период.
"Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", - объяснила она.