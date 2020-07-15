Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у 26 процентов россиян

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Популяционный иммунитет к Популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян составляет 26 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса", - сказала она.

По словам Поповой, больше всего коллективный иммунитет у развит у детей до шести лет, им обладают до 42 процентов обследованных. Доля детей с иммунитетом от 7 до 13 лет составляет до 38 процентов.

"Количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения - самые низкие", - добавила она.

Между тремя очагами

Ираном и Европой. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами распространения инфекции - Китаем

"Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциального роста", - подчеркнула она.

По словам Поповой, таким образом в России "срезали пик эпидемии", и показатель заболеваемости на сто тысяч населения был практически одним из самых низких в мире.

Ситуация с коронавирусом в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424. За весь период эпидемии коронавирусом заразились около 746 тысяч, россиян из них более 11 770 человек умерли, свыше 523 тысяч вылечились.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин , система здравоохранения справляется с возросшей нагрузкой.

"Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И еще раз прошу приложить к этому все усилия", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой , смертность от коронавируса в России составляет 2,3 процента, что значительно ниже показателей других стран.

Ранее Голикова отметила, что уровень летальности за пять месяцев 2020 год остался таким же, как и в прошлом году за аналогичный период.