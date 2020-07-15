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В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
Вечерние пробки в Москве могут доходить до 9 баллов, до 21.00 действует экстренное предупреждение в связи с дождями и порывистым ветром, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:26
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, общество

В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды

17:23 15.07.2020 (обновлено: 17:26 15.07.2020)
800
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вечерние пробки в Москве могут доходить до 9 баллов, до 21.00 действует экстренное предупреждение в связи с дождями и порывистым ветром, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Вечерние пробки могут доходить до 9 баллов — до 21 часа действует экстренное предупреждение: дожди и порывы ветра до 17 м/с. Будьте осторожны на дороге", - говорится в сообщении.
Водителей также просят не парковаться и не укрываться под деревьями и рекламными щитами.
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