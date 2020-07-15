https://ria.ru/20200715/1574399431.html
В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
Вечерние пробки в Москве могут доходить до 9 баллов, до 21.00 действует экстренное предупреждение в связи с дождями и порывистым ветром, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:23
2020-07-15T17:26
москва
общество
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https://ria.ru/20200715/1574389230.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество