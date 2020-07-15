Ученые установили, как раковые клетки обходят иммунную защиту

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американские биологи выяснили, почему дендритные клетки, в функции которых входит распознавание патогенов, порой игнорируют раковые клетки, позволяя им беспрепятственно размножаться. Результаты исследования Американские биологи выяснили, почему дендритные клетки, в функции которых входит распознавание патогенов, порой игнорируют раковые клетки, позволяя им беспрепятственно размножаться. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Основная функция дендритных клеток, важного элемента иммунной системы — местный иммунный надзор. Они обнаруживают попавшие в организм антигены и доставляют их к Т-клеткам-киллерам. Этот процесс называется презентация.

После этого организм обычно начинает вырабатывать против чужеродных потенциально опасных веществ собственные антитела. По такой же схеме должна выстраиваться и иммунная защита от раковых клеток, но этого не происходит.

Ученые из Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (CSHL) решили выяснить, почему при онкологических заболеваниях дендритные клетки не выполняют свои функции. В качестве примера были выбран рак молочной железы.

Исследователи обнаружили, что раковые клетки вырабатывают на своей поверхности белок CCR2, называемый рецептором клеточной поверхности. Рецепторы CCR2 подавляют секрецию сигнала, необходимого для перекрестного созревания дендритных клеток. Не созрев, они не могут и выполнить свою работу — доставить фрагменты раковых клеток для презентации Т-киллерам. Таким образом раковые клетки избегают обнаружения со стороны иммунной системы, что приводит к незаметному и беспрепятственному росту опухоли.

© Xue-Yan He, Egeblad lab, CSHL. Микрофотографии опухолей мышей. Слева раковые клетки (зеленым) содержат белок CCR2, и в этой опухоли мало дендритных клеток (красным); справа - опухоль, в которой раковые клетки не содержат белка CCR2 © Xue-Yan He, Egeblad lab, CSHL. Микрофотографии опухолей мышей. Слева раковые клетки (зеленым) содержат белок CCR2, и в этой опухоли мало дендритных клеток (красным); справа - опухоль, в которой раковые клетки не содержат белка CCR2

Такой механизм был полной неожиданностью для ученых. Дело в том, что белок CCR2 присутствует в самих иммунных клетках, но выполняет там совсем другую функцию. Иммунные клетки используют его, чтобы перемещаться в области воспаления.

В 2012 году лаборатория, которой руководит доцент Микала Эгеблад (Mikala Egeblad), руководитель данного исследования, уже показала, что блокирование CCR2 на иммунных клетках может улучшить способность лекарств проникать в опухоли, но механизм действия данного рецептора тогда биологи не выяснили.

Сейчас препараты, блокирующие CCR2, проходят клинические испытания как средство лечения рака. Результаты нового исследования позволяют понять, как раковые клетки используют CCR2 для подавления ключевых белков.

"На самом деле, до этого никто не углублялся в сам механизм блокирования CCR2, — приводятся в пресс-релизе лаборатории слова первого автора статьи Мириам Фейн (Miriam Fein). — Это открывает новые возможности для создания более эффективных лекарств и методов лечения рака".