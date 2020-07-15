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В Палестине выявили 419 новых случаев COVID-19
Два пациента с COVID-19 скончались в Палестине в среду, выявлены 419 новых случаев заражения, сообщила на брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
палестина
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

В Палестине выявили 419 новых случаев COVID-19

17:22 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ГАЗА, 15 июл - РИА Новости. Два пациента с COVID-19 скончались в Палестине в среду, выявлены 419 новых случаев заражения, сообщила на брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Еще два человека умерли за минувшие сутки, число инфицированных COVID-19 выросло на 419 на палестинских территориях, общее число случаев составило 8180. В данный момент больны 6619 человек", - заявила эль-Кела.
"Семнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе семь пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
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На сегодняшний день на палестинских территориях скончались 47 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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