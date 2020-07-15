В Палестине выявили 419 новых случаев COVID-19

ГАЗА, 15 июл - РИА Новости. Два пациента с COVID-19 скончались в Палестине в среду, выявлены 419 новых случаев заражения, сообщила на брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела.

"Еще два человека умерли за минувшие сутки, число инфицированных COVID-19 выросло на 419 на палестинских территориях, общее число случаев составило 8180. В данный момент больны 6619 человек", - заявила эль-Кела.

"Семнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе семь пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.

На сегодняшний день на палестинских территориях скончались 47 пациентов с коронавирусом.