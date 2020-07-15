Представители Бабарико обжаловали нерегистрацию кандидатом в президенты

"Жалобу приняли, все было очень дружелюбно и вежливо", - сказала Колесникова журналистам в среду, выходя из здания Центризбиркома.

Она также поблагодарила всех белорусов, которые проявили солидарность с командой политика и "отстаивают сейчас свое законное право на подачу жалоб и обращений".