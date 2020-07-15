Представители Бабарико обжаловали нерегистрацию кандидатом в президенты

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Представитель штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, Мария Колесникова сообщила о подаче в ЦИК жалобы на нерегистрацию политика в качестве кандидата в президенты.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двум политикам было отказано - Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Во вторник штаб Бабарико заявил, что будет оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты республики.
"Жалобу приняли, все было очень дружелюбно и вежливо", - сказала Колесникова журналистам в среду, выходя из здания Центризбиркома.
Она также поблагодарила всех белорусов, которые проявили солидарность с командой политика и "отстаивают сейчас свое законное право на подачу жалоб и обращений".
Как передавал корреспондент РИА Новости, у здания ЦИК в Минске стоит большая очередь из людей, которые по призыву штаба Бабарико намерены подать обращения в связи с нерегистрацией кандидатами в президенты его и Цепкало. Люди пропустили Колесникову вне очереди и проводили аплодисментами.