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В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в трех рядом стоящих домах
Мужчина погиб в Новосибирске при пожаре в трех рядом стоящих частных домах, два из которых сгорели полностью, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия

В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в трех рядом стоящих домах

17:21 15.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в Новосибирске при пожаре в трех рядом стоящих частных домах, два из которых сгорели полностью, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, вечером в среду поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Менжинского в Первомайском районе Новосибирска. По прибытии первых пожарных к месту вызова два дома и надворные постройки были полностью в огне. Для тушения пожара по повышенному номеру сложности спасатели создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из восьми стволов.
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"По предварительной информации, площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В результате пожара уничтожены два жилых дома, кровля третьего дома и надворные постройки. По оперативной информации, при разборе сгоревших конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни. Обстоятельства произошедшего будут установлены оперативно-следственной группой", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что в течение часа пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Работа по ликвидации пожара осложнялась высокой температурой. Проводится проливка до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания.
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"Из-за плотной постройки и деревянных конструкций, обшитых сайдингом, огонь быстро распространился и перешел на третий рядом стоящий кирпичный дом. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов, а также организовали тушение посредством подвоза воды. Одновременно с этим пожарные своевременно вынесли в безопасное место три газовых баллона из двух домов и один ацетиленовый баллон из гаража", - добавили в спасательном ведомстве.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция. Всего на тушение пожара привлекались 40 человек и 11 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
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