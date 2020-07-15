В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в трех рядом стоящих домах

"Из-за плотной постройки и деревянных конструкций, обшитых сайдингом, огонь быстро распространился и перешел на третий рядом стоящий кирпичный дом. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов, а также организовали тушение посредством подвоза воды. Одновременно с этим пожарные своевременно вынесли в безопасное место три газовых баллона из двух домов и один ацетиленовый баллон из гаража", - добавили в спасательном ведомстве.