Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес

Туристы фотографируются на фоне Колеса обозрения "Лондонский глаз" на берегу Темзы в Лондоне

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы.

"После месяцев локдауна достопримечательности Лондона, включая всемирно известные музеи и галереи, множество баров и ресторанов, возвращаются к жизни. Мы хотим, чтобы люди приехали и увидели, что им может предложить Лондон, летние каникулы здесь безопасны", - заявил представитель министерства по цифровым технологиям, медиа и спорту в палате общин британского парламента Найджел Хаддлстон.

Он отметил, что большой турпоток в Лондоне выгоден не только городу, но и всей стране, так как туристы часто используют столицу как отправной пункт поездки.

"Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить", - заявил представитель министерства.