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Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес
Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:30
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, великобритания, лондон

Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес

17:30 15.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне Колеса обозрения "Лондонский глаз" на берегу Темзы в Лондоне
Туристы фотографируются на фоне Колеса обозрения Лондонский глаз на берегу Темзы в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы.
"После месяцев локдауна достопримечательности Лондона, включая всемирно известные музеи и галереи, множество баров и ресторанов, возвращаются к жизни. Мы хотим, чтобы люди приехали и увидели, что им может предложить Лондон, летние каникулы здесь безопасны", - заявил представитель министерства по цифровым технологиям, медиа и спорту в палате общин британского парламента Найджел Хаддлстон.
Он отметил, что большой турпоток в Лондоне выгоден не только городу, но и всей стране, так как туристы часто используют столицу как отправной пункт поездки.
"Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить", - заявил представитель министерства.
Из-за COVID-19 в стране с 23 марта введен карантин. Часть ограничительных мер власти начали снимать с июня, с начала июля поэтапно открываются пабы, бары, музеи. Однако из-за финансовых потерь далеко не все компании могут восстановить работу.
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