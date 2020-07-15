https://ria.ru/20200715/1574399158.html
Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес
Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:30
2020-07-15T17:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960943_0:86:3057:1806_1400x0_80_0_0_8c5d9cfd65b279919679ae655f484c24.jpg
https://ria.ru/20200310/1567769190.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960943_0:86:3057:1806_1400x0_80_0_0_8c5d9cfd65b279919679ae655f484c24.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960943_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_63b0571f39f8a3a4a9ebbabe83f5b4f4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960943_388:0:2436:2048_1400x0_80_0_0_79d0f3113e7f550275923c4caace8a8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, великобритания, лондон
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы.
"После месяцев локдауна достопримечательности Лондона, включая всемирно известные музеи и галереи, множество баров и ресторанов, возвращаются к жизни. Мы хотим, чтобы люди приехали и увидели, что им может предложить Лондон, летние каникулы здесь безопасны", - заявил представитель министерства по цифровым технологиям, медиа и спорту в палате общин британского парламента Найджел Хаддлстон.
Он отметил, что большой турпоток в Лондоне выгоден не только городу, но и всей стране, так как туристы часто используют столицу как отправной пункт поездки.
"Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить", - заявил представитель министерства.
Из-за COVID-19 в стране с 23 марта введен карантин. Часть ограничительных мер власти начали снимать с июня, с начала июля поэтапно открываются пабы, бары, музеи. Однако из-за финансовых потерь далеко не все компании могут восстановить работу.