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Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии
Универсальные механизмы международной дипломатии, созданные ведущими державами 75 лет назад и позволяющие решать глобальные проблемы мирным путем, надо... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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российское военно-историческое общество (рвио), потсдам, владимир мединский, оон, в мире

Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии

17:17 15.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Универсальные механизмы международной дипломатии, созданные ведущими державами 75 лет назад и позволяющие решать глобальные проблемы мирным путем, надо сохранить, но при этом модернизировать, считает помощник президента России Владимир Мединский.
Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции - встрече глав стран-лидеров антигитлеровской коалиции, Мединский отметил, что на базе соглашений, достигнутых в Потсдаме, а также на предыдущих подобных встречах в Тегеране и в Ялте была "создана беспрецедентная по своей эффективности система международных отношений".
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"Важно понимать, что решения, принятые в Потсдаме, невозможно рассматривать в отрыве от создания ООН", - подчеркнул Мединский.
По его словам, сегодня можно услышать заявления о том, что Организация Объединенных Наций утратила свой авторитет и действенность, не отвечает вызовам современного мира. "Но, однако, даже в чем-то соглашаясь с данного рода высказываниями, надо трезво понимать, что никакой другой площадки, которая могла бы столь же эффективно служить для переговоров по разрешению международных проблем мирным путем, нами не создано", - сказал помощник президента России.
"Поэтому задача заключается в том, чтобы те универсальные механизмы международной дипломатии и поддержания мира, которые были нашими предшественниками построены 75 лет назад, модернизировать и стараться сохранить", - добавил Мединский.
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Тот "рецепт мира", который был предложен державами-победительницами в Потсдаме, оказался очень действенным средством, отметил помощник президента. "Чтобы ни говорили, характер решений, принятых на конференции, продемонстрировал, что на протяжении 75 лет, несмотря на огромные противоречия между большими и малыми державами, на планете в целом удается сохранять мир. Я уверен, что мы с трудом найдем в истории человечества столь длительный промежуток времени, когда в Европе не было ни одной войны", - сказал Мединский.
Третья (и последняя) конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции открылась в пригороде Берлина Потсдаме 17 июля 1945 года. Основными темами встречи были германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Восточной Европе, решение о вступлении СССР в войну с Японией. Именно в Потсдаме была создана новая система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
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Российское военно-историческое общество (РВИО)ПотсдамВладимир МединскийООНВ мире
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