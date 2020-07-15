Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии

По его словам, сегодня можно услышать заявления о том, что Организация Объединенных Наций утратила свой авторитет и действенность, не отвечает вызовам современного мира. "Но, однако, даже в чем-то соглашаясь с данного рода высказываниями, надо трезво понимать, что никакой другой площадки, которая могла бы столь же эффективно служить для переговоров по разрешению международных проблем мирным путем, нами не создано", - сказал помощник президента России.