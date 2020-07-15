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В Подмосковье из-за COVID-19 появились 40 стоек для бронхоскопии
Сорок современных видеоэндоскопических стоек для бронхоскопии, позволяющих лечить пациентов с патологиями органов дыхания, в том числе с новой коронавирусной... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:15
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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353
60
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье из-за COVID-19 появились 40 стоек для бронхоскопии

17:15 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач во время бронхоскопии у пациента
Врач во время бронхоскопии у пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач во время бронхоскопии у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сорок современных видеоэндоскопических стоек для бронхоскопии, позволяющих лечить пациентов с патологиями органов дыхания, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, установили в медорганизациях Московской области за последние несколько месяцев, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"С помощью нового медоборудования проводится оценка состояния органов дыхания, выявляются различного рода патологии, в том числе – злокачественные новообразования. Кроме того, оно позволяет производить забор биологического материала из дыхательных путей для проведения морфологического исследования, удалять инородные тела, вводить локально лекарственные препараты, а также выполнять другие диагностические и лечебные процедуры. Видеоэндоскопические стойки для бронхоскопии поступили в 31 медорганизацию региона", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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По словам Стригунковой, видеоэндоскопические стойки для бронхоскопии успешно используются для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они позволяют увеличить количество малоинвазивных операций в регионе и сократить число полостных вмешательств. Для работы на новом оборудовании медики прошли обучение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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