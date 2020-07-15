В Подмосковье из-за COVID-19 появились 40 стоек для бронхоскопии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сорок современных видеоэндоскопических стоек для бронхоскопии, позволяющих лечить пациентов с патологиями органов дыхания, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, установили в медорганизациях Московской области за последние несколько месяцев, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"С помощью нового медоборудования проводится оценка состояния органов дыхания, выявляются различного рода патологии, в том числе – злокачественные новообразования. Кроме того, оно позволяет производить забор биологического материала из дыхательных путей для проведения морфологического исследования, удалять инородные тела, вводить локально лекарственные препараты, а также выполнять другие диагностические и лечебные процедуры. Видеоэндоскопические стойки для бронхоскопии поступили в 31 медорганизацию региона", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По словам Стригунковой, видеоэндоскопические стойки для бронхоскопии успешно используются для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они позволяют увеличить количество малоинвазивных операций в регионе и сократить число полостных вмешательств. Для работы на новом оборудовании медики прошли обучение.
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