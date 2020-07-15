Румыния продлит режим повышенной готовности из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в среду заявил, что в стране еще на 30 дней будет продлен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее власти страны сообщали о 34 226 случаях заражения, 1 952 из которых стали летальными.
"В условиях, когда количество новых случаев заражения не падает, а, наоборот, растет, очевидно, что режим повышенной готовности будет продлен на 30 дней", - заявил Йоханнис во время брифинга, который транслировался на сайте администрации президента.
По словам главы Румынии, власти не намерены вводить дополнительные ограничения, однако и отменять действующие пока не будут.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.