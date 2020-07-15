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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200715/1574398819.html
В Оренбуржье планируют возобновить производство холодильников "Орск"
В Оренбурге планируется возобновить работу ТПК "Орские заводы", на котором с 1960 года прошлого века выпускались популярные и недорогие модели холодильников... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:15
оренбургская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
денис паслер

В Оренбуржье планируют возобновить производство холодильников "Орск"

17:15 15.07.2020
262
© РИА Новости / В. Шалабай / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Оренбурга
Вид на одну из улиц Оренбурга
© РИА Новости / В. Шалабай
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. В Оренбурге планируется возобновить работу ТПК "Орские заводы", на котором с 1960 года прошлого века выпускались популярные и недорогие модели холодильников "Орск", предприятие простаивает с декабря 2016 года из-за разного рода финансово-организационных проблем, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Для нас возобновление производства на проблемных производственных площадках является ключевой задачей. Можете рассчитывать на поддержку региона, тем более что с подбором персонала проблем не возникнет. Орск богат опытными специалистами именно в сфере производства", - сказал глава региона Денис Паслер на встрече с руководством предприятия.
Руководитель ТПК "Орские заводы" сообщил, что предприятие будет возобновлять свою работу постепенно, начиная с выпуска ста холодильников в день и далее наращивая объемы.
Планируется, что уже в ближайшее время заводу потребуются опытные конструкторы и технологи, а осенью начнется набор персонала на сборочные линии. При полной загрузке завода число работников составит триста человек, ещё двести в перспективе планируется задействовать в производстве бытовых плит.
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С запуском производства холодильников возобновится работа литейного цеха, расположенного на той же производственной площадке - к цветному и черному литью прибавится чугунное литьё. Цех представляет собой замкнутый цикл производства высокопрочного чугунного литья.
В планах – в течение двух лет выйти на полные производственные мощности в десять тысяч тонн в год. Уже заключен контракт с производителем пусконаладочных работ, к первым горячим испытаниям предприятие намерено приступить в течение трёх месяцев.
В 2015 году - за год перед простоем - завод выпустил 82 тысячи единиц холодильной техники. Реализация продукции осуществлялась как на внутреннем рынке, так и на экспорт – в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан.
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