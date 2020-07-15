В Оренбуржье планируют возобновить производство холодильников "Орск"

ОРЕНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. В . В Оренбурге планируется возобновить работу ТПК "Орские заводы", на котором с 1960 года прошлого века выпускались популярные и недорогие модели холодильников "Орск", предприятие простаивает с декабря 2016 года из-за разного рода финансово-организационных проблем, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для нас возобновление производства на проблемных производственных площадках является ключевой задачей. Можете рассчитывать на поддержку региона, тем более что с подбором персонала проблем не возникнет. Орск богат опытными специалистами именно в сфере производства", - сказал глава региона Денис Паслер на встрече с руководством предприятия.

Руководитель ТПК "Орские заводы" сообщил, что предприятие будет возобновлять свою работу постепенно, начиная с выпуска ста холодильников в день и далее наращивая объемы.

Планируется, что уже в ближайшее время заводу потребуются опытные конструкторы и технологи, а осенью начнется набор персонала на сборочные линии. При полной загрузке завода число работников составит триста человек, ещё двести в перспективе планируется задействовать в производстве бытовых плит.

С запуском производства холодильников возобновится работа литейного цеха, расположенного на той же производственной площадке - к цветному и черному литью прибавится чугунное литьё. Цех представляет собой замкнутый цикл производства высокопрочного чугунного литья.

В планах – в течение двух лет выйти на полные производственные мощности в десять тысяч тонн в год. Уже заключен контракт с производителем пусконаладочных работ, к первым горячим испытаниям предприятие намерено приступить в течение трёх месяцев.